Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar

AA 02 Ekim 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:29

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakan Pekcan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere, 2020 Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadıklarını, aynı zamanda bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti.

Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Pekcan, “Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum.” dedi.

Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34,5 olduğunu aktararak, “Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır.” diye konuştu.

Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.