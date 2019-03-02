Ticaret Bakanı Pekcan: Kapıkule'deki kuyrukların azalmasıyla ilgili ciddi yol katedildi

Balıkesir Sanayi Odasında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedeflerinden birinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine gelmek olduğunu, bunun gerçekleşmesi için de daha fazla katma değeri yüksek ihracat yapmak zorunda olduklarını söyledi.

İhracatı artırıcı uygulamalar yaparak bu alanda hedeflenen noktaya gelmek istediklerini belirten Pekcan, "31 yeni ihracat destek ofisi kurduk. Bu ofislerin eğiticilerini bakanlığımız eğitti. Bu ofisler aynı zamanda bizim İhracat Genel Müdürlüğü ile beraber çalışıyor. Bakanlığımız artık sahada, biz firma ziyaretleri yapıyoruz. Sorunları yerinde görerek çözüm odaklı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, bakanlığa geldiği ilk günden itibaren istişare kurulu oluşturduğunu ve her ay bu kurulla toplantı düzenlediğini aktardı.

İnternette "kolaydestek.gov.tr" sitesinde animasyonlarla bütün bakanlık desteklerini anlattıklarını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Dört yerde Türk Ticaret Merkezimiz var, 35 tane daha yeni Türk Ticaret Merkezi açacağız. Bundan sonra açacağımız ticaret merkezleri daha yerel olacak, talep odaklı olacak. Hangi ülkenin hangi bölgesinde ne talep ediliyorsa, yani 'Ben ne satabilirim?' diye oraya gitmeyeceğiz. Orada o ürünün talebi yoksa boşu boşuna enerjimizi ve paramızı harcamayalım. Oralarda talep edilen ürünlerle ilgili firmalarımızı oraya götüreceğiz, onlar ürünlerini bakanlığımız desteğiyle teşhir edecekler. Küresel ekonomi yavaşlıyor, aynı zamanda küresel ticaret de küçülüyor. Avrupa Birliği rakamları ekimde ve ocakta tekrar revize ediyor, orada küçülme var. Bütün çalışmalarımızı bunları da dikkate alarak değerlendiriyoruz. Böyle bir dönemi biz 168 milyar dolar gibi bir ihracat rakamıyla kapadık ama daha büyük bir başarı bizim ihracatın, ithalatı karşılama oranıydı; yüzde 57'lerden yüzde 75'le kapadık biz 2018'i ve 2019'da yüzde 85 seviyesine ulaştık."

"Kapıkule'deki kuyrukların azalmasıyla ilgili ciddi yol katettik"

Bakan Pekcan, gümrüklerin dijitalleşmesi ve şeffaflaşmasına son derece önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin, dünyada iş yapma endeksinde 17 sıra yükselip 43'üncülüğe, dış ticarette ise 29 sıra yükselerek 42'nciliğe geldiğini anlatan Pekcan, "İnşallah daha da hızlı yol alacağız. Gümrüklerde yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü getirdik, 416 firmamız kendi ithalat, ihracatlarını kendi tesislerinde yapabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrüklerde kolaylık sağlayan uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Yeni bir sistem daha yaptık gümrüklerde; bir ürünü ithal edeceksiniz, bununla ilgili ne gibi yaptırımlar var çünkü sürekli güncel olarak yaptırım konulabiliyor, ek vergi konulabiliyor, gümrük vergisi konulabiliyor, siz o ürünlerin ismini gireceksiniz, o ürünle ilgili ne gibi masraflar var onları anında görebileceksiniz. Gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılmasını son derece önemsiyoruz çünkü gümrüklerdeki bir günlük gecikme ticarette yüzde 4 gecikmeye sebep oluyor OECD ortalamasına göre. Bunun dışında lojistik hizmetlerinin güçlü olduğu ülkelere baktığınız zaman bu ülkelerde de genelde milli gelirin yüzde 1 arttığını, ticaret hacminin de yüzde 2 arttığını görüyoruz. Lojistik hizmetlerindeki hız, artış önemli. Kapıkule'deki kuyrukların azalmasıyla ilgili ciddi bir yol katettik. Bulgar gümrüğüyle de görüşüyoruz. Sağ olsunlar onlar bize ilave iki peron daha açtılar, 70 kişi ilave personel koydular karşılıklı konuşmalarımızla. Kapıkule'yi de genişletiyoruz, oradaki peron sayısını da artırıyoruz."

İhracat hedeflerini de artırmak istediklerini ve nisan ayından sonra yeni uygulamaların hayata geçeceğini aktaran Pekcan, Türk Eximbank'ın Türkiye'den yapılan ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini, 2019'da da yüzde 27'yi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı hazır bulundu.

Konuşmaların ardından basına kapalı soru-cevap bölümüne geçildi.

Bakan Ruhsar Pekcan daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.