Ticaret Bakanı Pekcan: Rusya'ya ihraç edilen ürünlerde olmaması gereken kimyasal değerler var

Sanayi Odası´nda düzenlenen Güncel Ekonomik Gelişmeler Bilgilendirme Toplantısı´na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatcılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ve sektör temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zeki Kıvanç, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın sonucunda zorlu bir döneme girildiğine dikkat çekti. Kıvanç, "Bu gelişmenin asgari zararla atlatılması noktasında hükümetimiz tarafından önemli adımlar atıldı. Yeni ekonomi programı kapsamında ortaya konan hedeflerin, istikrarın sağlanması konusunda önemli bir rol oynayacağına inancımız tamdır. Ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıyan programda tasarruf ve ihracatın ön planda olması çok iyi oldu. Enflasyonla mücadele edilecek olması bizleri memnun etti" dedi.

MOBİL UYGULAMA İLE ÜRÜN TAKİBİ

Toplantıda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, 4 mobil uygulama ile ürün takip sistemi kurulduğunu belirtti. Bu sistem hakkında bilgi veren Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Burada ürün takip sistemini görebiliyorsunuz. Rusya'ya yapılan yaş meyve, sebze ihracatında Tarım Bakanımıza da bigliyi ilettim. Bizim altyapımız hazır. Eğer Tarım Bakanlığı bize ürünle ilgili kullanılan kimyasal ilaç ve gübreyle ilgili bilgi verirse biz bunları ürün etiketlerimizde girebilecek durumdayız. İhracat aşamasında da bunları kullanabilecek durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız ile benim bakan yardımcım Rusya'daydı. Ama maalesef hala Rusya'ya ihraç ettiğimiz ürünlerde, bakanlık yetkililerimizin de teyit ettiği ve olmaması gereken kimyasal değerler var. Bunu önlemek için çıkış noktasında etkili tedbirler almalıyız. Ürün oraya gittikten sonra paraya da emeğe de malzemeye ve prestije de yazık, günah. El birliğiyle bunun tedbirini almalıyız. Biz bakanlık olarak yanınızdayız. Şikayet mekanizması Alo 175 şikayet hattına 47 bin civarında şikayet geldi. Orada 15 kişilik personel vardı sayısını 30'a çıkarttık. Mobil uygulama ile vatandaşlarımız bir markete gidip fahiş fiyat gördüğü zaman fotoğrafını çekip sistemden gönderecek. Genel merkez ile birlikte fotoğrafın çekildiği İl Ticaret Müdürlüğü'ne gidecek, anında devreye girecekler, müdahale edecekler ve o vatandaşımız bakanlığımıza bununla ilgili kaç tane şikayette bulunduysa kendi telefonuna bilgi gelecek. Takip etmesine gerek kalmayacak. Biz ona bilgisini vereceğiz."

GÜMRÜKTE ONLİNE SİSTEM

Gümrüklerde tasfiye hizmetlerinden satışlar gerçekleştirildiğini, bunun da online hale getirildiğini kaydeden Bakan Pekcan, "Araç satışları, eşya satışları online hale getirdik. Cep telefonundan e-ihale ile 81 ilden 18 yaşını geçmiş bütün vatandaşlarımız ihaleye esas bedelin yüzde 10'unu girmek kaydıyla satışlara devam ediyoruz. Günde 50 araba ile başladık, bu böyle devam edecek. Eşya için de Eylül ayında programları yetiştiremedik. Öğrenciler için ikinci el ürüler çok faydalı olabilirdi uygun fiyatlara. Ama hala kullanmak isteyenler olabilir. Bunun dışında tasfiye hizmetlerinde imha edilen bazı malzemeler vardı. Onlarla ilgili gerekli düzenlemeleri de yaptık. Artık bu malzemeleri gerekli vakıflara, dernek, kuruluş ve hayır kurumlarına verebiliyoruz. İmha edilmesi gerekenler varsa da onları da imha etmeyip, geri dönüşüm tesislerine veriyoruz. Herşeyden tasarruf etmeye gayret ediyoruz." dedi.

ADANA İHRACATTA TÜRKİYE 11´İNCİSİ

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Adana´nın Türkiye ihracatında Türkiye 11´incisi olduğunu belirterek, Adanalı sanayicileri tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de, yarın Türkiye için önemli ihracat rakamlarının Adana´da açıklanacağını belirtti. Vali Demirtaş ise, kentin yatırım altyapısına katkı sağlayacak Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi´nde çalışmalarda hızlandırıldığını söyledi.