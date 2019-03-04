Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracaat rakamlarına ulaşıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu.' dedi.
- AA
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