Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracatımızda ciddi bir artış sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen eylül ayındaki ihracatımız yüzde 22,6 gibi çok ciddi bir artışla 14,5 milyar dolara ulaşmıştır ama 30 Ekim itibarıyla biz zaten bu oranı geçtik bugün." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) himayesinde, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde ADASO'da düzenlenen Güncel Ekonomik Gelişmeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bakanlıklarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem iç hem dış ticarette daha vizyoner politikalar geliştirmeyi hedeflediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

Bugün 81 milyonun tamamına hizmet götürdüklerini dile getiren Pekcan, ticarette yeni bir anlayışın temelini attıklarını kaydetti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın hem politik hem de ekonomik açıdan önemli bir süreçten geçtiğini dile getiren Pekcan, bu dönemin hız kaybedilmeden geçilmesiyle gelecek yılların hedeflere ulaşma noktasında çok daha verimli geçeceğini belirtti.

Pekcan, Türkiye'nin hızla gelişmesi, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlayacak anahtarın belli olduğunu belirterek, "21. yüzyılın teknolojilerini yakalayan üretim ve ihracat. Bunun üç ayağı olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda öncelikli olarak ihracatımızı artırmak ama teknolojik ve katma değeri yüksek ürün ihracatını artırmak ve ihracatımızı KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarımıza ağırlıklı olarak geçmesini sağlamak. Bu doğrultuda eğitimler vermek, esnaf ve sanatkarımızın ihracatçı olmasını ve yeni teknolojik ihracat yöntemlerini e-ticaret, e-ihracattan yararlanmalarını sağlamak. Bu kapsamda il bazında eğitimlerimize başlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Gelişmiş Avrupa ekonomilerinde kadınların iş hayatına katılımının yüzde 80'lerde olduğunu vurgulayan Pekcan, AB ortalamasının yüzde 52, dünya ortalamasının yüzde 49, Türkiye'de ise yüzde 34,7 olduğunu, kadınların iş hayatında karar verici sürece yeterince dahil edilmediğini aktardı.

Belirledikleri hedeflere yönelik kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde olduklarını vurgulayan Pekcan, bir taraftan sorunların çözümüne odaklandıklarını bir taraftan da gelecek planları yaptıklarını söyledi.

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen eylül ayındaki ihracatımız yüzde 22,6 gibi çok ciddi bir artışla 14,5 milyar dolara ulaşmıştır ama 30 Ekim itibarıyla biz zaten bu oranı geçtik bugün ama yarın inşallah sizlere yeni bir rekor açıklamak bize kısmet olacak. Bu aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı rakamıdır. On iki aylık yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolar, inşallah yarın 167 milyar doların üzerini göreceğiz. Adana ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacağız ve rekor açıklayacağız."

Pekcan, gelecek dönemde teknoloji, tasarım, markalaşmaya odaklanarak ihracat artışını yapısal bir şekilde uzun döneme yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

İhracatta Adana'nın durumunu eleştiren Pekcan, kentin Gaziantep'in gerisinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye ortalaması ihracat rakamının eylül ayında yüzde 22,6 iken Adana'nın yüzde 6 olmaması gerektiğini ifade eden Pekcan, il, ilçe ayrımı yapmadan her türlü desteği verdiklerini ve herkesin yanında olduklarını söyledi.

Hedef üst gelirli ülkeler sınıfına yükselmek

Proje bazlı teşvik sisteminde özellikle cari açığın azaltılması yönünde çok önemli teşviklerin olduğunu aktaran Pekcan, hükümetin çok güzel teşvikler sunduğunu ifade etti.

Pekcan, Türkiye'nin on yılda temel hedefinin orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla teknoloji; daha fazla tasarım, daha fazla marka üretmektir. Bu nedenle yazılım, bilişim, yapay zeka ve diğer teknolojik alanlarda Türkiye'nin potansiyellerini küresel piyasalara sunmak üzere yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz. Bu konuda gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Hepinizi yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda şu an yeterince etkili olamadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz. Önemli ülkelere yönelik stratejilerimizi oluşturmuş durumdayız. Ticarette ve gümrüklerde zamanımızın gereği dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkaracak birçok planı hayata geçirdik ve geçirmekteyiz. Mevzuatımızı da çağın gereklerine, ticaret erbabımızın ihtiyaçlarına göre dikkatli bir şekilde sadeleştiriyoruz."

Ticareti kolaylaştırmak için gümrüklerde devrim yaptıklarını ifade eden Pekcan, gümrükleri dijitalleştirdikleri ve online gümrük sistemi, yerinde gümrüklemeyi getirdiklerini, bu kapsamda 18 firmanın bu imkanlardan yararlandığını söyledi.

Pekcan, tır sistemini bütün Türkiye genelinde takip ettiklerini belirtti.

Vatandaşın sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesi yönünde de çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Pekcan, güvenilir ürün takip sisteminin oluşturulduğunu, bu konuda hassasiyet gösterdiklerini bildirdi.

Türk malı algısının güçlenmesi için uygulamaları da devreye soktuklarını vurgulayan Pekcan, yerli üretim logosunun devreye girdiğini, iç piyasalarda spekülasyon yaratarak tüketiciye zarar veren, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi açısından da denetimlerin devam ettiğini aktardı.

Pekcan, yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması konusunda da önemli adımlar attıklarının altını çizerek, tarım ürünlerinin sağlıklı depolarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin elektronik ortamda yapılması için lisanslı depoculuk sisteminin uygulamaya alındığını hatırlattı.

Lisanslı depo kapasitesinin 3 milyon 32 bin 217 tona ulaştığını ifade eden Pekcan, bu depolardaki ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın da kurulduğunu, bu borsanın 2019 hasat dönemine kadar faaliyete geçeceğini, gelişmiş tarım ürünleri piyasasının oluşmasını, ülkenin bu alanda dünyanın lider ülkelerinden biri olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Rusya'ya ihracat

Pekcan, Adana gümrük idarelerinde ihracat beyannamelerinin kapanış sürelerini yaklaşık 1 aydan 1,5 güne düşürdüklerini belirtti.

Artık her aşamada dijitalleşmeyi ön planda tuttuklarını, şu anda bakanlığın yaklaşık 4 mobil uygulama sisteminin akıllı telefonlarda hazır olduğunu bildiren Pekcan, şöyle devam etti:

"Rusya'ya yapılan yaş sebze meyve ihracatında Tarım Bakanımıza da bilgiyi ilettim altyapımız hazır. Eğer Tarım Bakanlığı bizimle ürünle ilgili kullanılan kimyasal ilaç ve gübreyle ilgili bilgi verirse ürün etiketimize bunları girebilecek durumdayız. İhracat aşamasında bunu kullanabilecek durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanımız Rusya'daydı. Benim bakan yardımcım da Rusya'daydı ama maalesef hala Rusya'ya ihraç ettiğimiz ürünlerde Bakanlık yetkililerimizin teyit ettiği, olmaması gereken kimyasal değerler var. Bunu önlemek için çıkış noktasında tedbir almalıyız. Ürün oraya gittikten sonra paraya da emeğe de malzemeye de prestije de yazık günah. Bunun tedbirini çıkış noktasında el birliğiyle almamız lazım. Bakanlık olarak yanınızdayız. Şu anda mobil uygulamamızı başlattık. Vatandaşımız bir markete gidip de fahiş fiyat gördüğü zaman fotoğrafını çekip sistemden gönderecek. Anında devreye girecekler, müdahale edecekler ve o vatandaşımız Bakanlığımıza kaç tane şikayette bulunmuşsa onunla ilgili de kendi telefonuna bilgi gelecek. Takip etmeye de gerek kalmayacak biz onu takip edip kendisine bildireceğiz."

Pekcan, gümrüklerden tasfiye satışlarını da online sisteme getirdiklerini, vatandaşların cep telefonlarından bu işlemi yapabileceklerini belirtti.

Tasfiye malzemelerde imha edilmesi gereken malzemeler için de düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Pekcan, "Şimdi artık bu malzemeleri gerekli vakıflara, derneklere, kuruluşlara hayır kurumlarına verebiliyoruz. İmha edilmesi gerekenler varsa da onları da imha etmeyip geri dönüşüm tesislerine veriyoruz. Ondan da enerjiye dönük bir şekilde yani her şeyden tasarruf etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Pekcan, 2018 yılının 9 ayında esnaf ve sanatkarlara kredi kefalet kooperatifi aracılığıyla Adana bölgesinde 361 milyon lira indirimli kredi kullandırdıklarını, ayrıca 2018 yılının 10 ayında Adana'da 13,6 milyon lira ihracata destek verdiklerini, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde de bu yılın 9 ayında 887 milyon dolar ticaret hacmi gerçekleştirilmiş olup bin 200 kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Adana'nın Ortadoğu pazarına yakın konumu sunduğu kaliteli hizmetle sağlık turizmin de önemli merkezlerinden olduğunu ifade eden Pekcan, Bakanlık olarak sağlık turizminde büyük potansiyelini gerçekleştirmeye dönük girişimleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.