Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. `www.eihale.gov.tr´ adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model `Caterham SP/300.R´ model 2 yarış otomobili de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor. Geçici olarak Türkiye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan yarış arabaları için kısa zaman sonra e-ihale yapılacak. Satışa çıkarılacak aracın fiyatı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

"E-İHALE SİSTEMİ BİZİM İÇİN ETKİN OLARAK KULLANILAN YENİ BİR SİSTEMDİR"

600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Gülten Kılınç, "E- ihale sistemi bizim için etkin olarak kullanılan yeni bir sistemdir. Vatandaşlarımız bize `eihalegov.tr´ adresinden rahatlıkla ulaşabilir. Bu hizmette vatandaşlarımız ücretsiz olarak sisteme üye olarak giriş yapabilmektedir. Sitemiz içinde, `Sıkça sorulan sorular´ bölümünden kendilerinin aradığı cevapları bulabilmektedir" dedi.

"E-İHALE SİSTEMİNDEN 2014 YILINDAN BU YANA 870 MİLYON TL CİVARINDA DEVLET EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNDUK"

Kılınç, "E- ihale sisteminde 2014 yılından bu yana 870 milyon TL civarında devlet ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sistemde tamamen etkin ve kolay ulaşılabilirlik esastır. Tüm satışlarımız şeffaf olarak gerçekleşmektedir. E- ihaleden bugüne kadar ilk ihalede yüzde 80 satış işlemlerini gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız her türlü araca ve eşyaya rahatlıkla erişebiliyor." şeklinde konuştu.