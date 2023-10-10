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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin ve Vietnam menşeli ürünlere önlem

Çin menşeli 'sitrik asit' ithalatına yönelik damping soruşturması, Vietnam menşeli 'özlü kaynak telleri' ithalatına yönelik ise nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA10 Ekim 2023 Salı 10:25 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan Çin ve Vietnam menşeli ürünlere önlem
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine Çin menşeli "sitrik asit" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Çin menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara veya maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile söz konusu ürüne yönelik olarak damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Bakanlığın bir diğer tebliği ile de yerli üreticilerin başvurusu üzerine Vietnam menşeli "özlü kaynak telleri"ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Vietnam menşeli söz konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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