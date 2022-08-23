İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1148
  • EURO
    17,9826
  • ALTIN
    1011.06
  • BIST100
    3062.49
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi
Ekonomi

Güneş panelleri için ihtisas gümrükleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirledi.

AA23 Ağustos 2022 Salı 08:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin esaslar yer aldı.

Buna göre, Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun gümrük müdürlüklerinden yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen, Gümrük Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesinden çıkarıldıktan sonra geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ise geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecek.

Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettiği ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, bu bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden yürütülebilecek.

Tebliğ 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.