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Ekonomi

Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbiri: Pazar ve marketlerde seçmece ürün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler alınarak, 81 ile talimat gönderildiğini belirtti. Bakan Pekcan, 'Pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklanacağını söyledi.' dedi.

20 Mart 2020 Cuma 13:27 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:52
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldık, 81 il valiliğine talimat gönderdik." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulacak

Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak.

Pazar yeri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışanlar hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.

Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı.

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