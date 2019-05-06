'Ticaret müşavirleri iş adamı gibi düşünecek'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 4 gün süren Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında 96 ülkede, 131 merkezde faaliyet gösteren 166 ticaret müşaviri ve ateşesi ile bir araya geldi. Yoğun bir gündemle gerçekleştirilen ve dünya genelinde bölgelere göre ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, Bakan Pekcan ticaret müşavirlerini tek tek dinledi. Ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin bulundukları ülkelerdeki ihracatçı ve yatırımcıların karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı toplantılarda Pekcan, müşavirlere, başta ihracat olmak üzere ticari ilişkileri artırmak için yapılabilecek çalışmalar, ülkelerde gerçekleştirilebilecek her türlü ticari faaliyetler, fırsatlar, düzenlenebilecek alım heyeti, fuarlar ve benzeri organizasyonlarda sektörel bazda çalışmalar yapılması ve gerçekleştirilen faaliyetler için etki analizi çalışmaları yapılması talimatını verdi.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR

Pekcan, ticaret müşavirlerinden, bürokrasiyi ve devleti çok iyi bilen, sorumluluklarının bilincinde olan, aynı zamanda vizyoner bir iş insanı gibi düşünerek bulundukları ülkede iş dünyasının önünü açacak, ihracatı artıracak ve Türkiye’ye yatırımcı çekecek şekilde iş insanlarıyla proaktif çalışmalarını; Türkiye’nin ticari ve ekonomik gücünü en iyi şekilde görev yaptıkları ülkelerde göstermelerini istedi.

Ülke ve ürün bazlı çalışmaları, hedef pazarlar doğrultusunda hazırladıklarını ve uygulamaya soktuklarını vurgulayan Pekcan, “Ticaret müşavirlerimiz bulundukları ülkelerde, ihracatçının önünü açacak ve yatırımcıları ikna edecek önemli aktörler. Dünya genelinde bir anlamda ticaret akıncıları olarak faaliyet gösteren ticaret müşavirlerimize inancımız güvenimiz tam. Bu kapsamda Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Öte yandan Pekcan, ülkelerde mal ihracatının yanı sıra dizi sektöründen, sağlık turizmine hizmet ihracatını da ilgilendiren birçok konunun da ele alındığı istişarelerde, Ticaret Bakanlığı’nın dışında diğer bakanlıkları ilgilendiren konularda da ticaret müşavirlerinden detaylı rapor hazırlamalarını istedi.

ABD HAKKINDA ÖZEL OTURUM

Pekcan, raporların bakanlıklara iletileceğini söyledi. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini en kısa sürede 75 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında ABD’de görev yapan ticaret müşavirleriyle, ihracat için potansiyel arz eden mobilya, halı gibi sektörlerde iş yapan firmaların temsilcileri özel bir oturumda bir araya geldi.