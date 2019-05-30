Ticaret savaşı etkisiyle  Asya piyasaları düştü

Çin Ticaret Bakanlığı´ndan bir yetkili ABD´yi ekonomik terörizm ve zorbalıkla suçladı ve Çin´in bir ticaret savaşına karşı olmakla birlikte korkmadığını söyledi.

Asya piyasalarındaki bir diğer gelişme de, Financial Times´ın Japon SoftBank Group´un Silikon Vadisindeki üç şirketteki hisselerine karşılık 4 milyar dolar borçlanacağını iddia etmesi oldu.

Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.93 ve

- Kospi Composite yüzde 0.36 artarken,

- Shanghai Composite yüzde 0.93,

- Shenzen Composite yüzde 1.61 ve

- S&P yüzde 0.88 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 109.71 düzeyine dükseldi.