Ticaret savaşı etkisiyle Asya piyasaları düştü
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları yatırımcıların odağında olmaya devam etmesiyle Asya hisse senedi piyasaları ağırlıklı olarak düştü.
- DHA
Çin Ticaret Bakanlığı´ndan bir yetkili ABD´yi ekonomik terörizm ve zorbalıkla suçladı ve Çin´in bir ticaret savaşına karşı olmakla birlikte korkmadığını söyledi.
Asya piyasalarındaki bir diğer gelişme de, Financial Times´ın Japon SoftBank Group´un Silikon Vadisindeki üç şirketteki hisselerine karşılık 4 milyar dolar borçlanacağını iddia etmesi oldu.
Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.93 ve
- Kospi Composite yüzde 0.36 artarken,
- Shanghai Composite yüzde 0.93,
- Shenzen Composite yüzde 1.61 ve
- S&P yüzde 0.88 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 değer kazanarak 109.71 düzeyine dükseldi.
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