Çin ile ticaret gerginliklerinde çözümsüzlüğün sürmesinin, ABD ekonomisini de bir resesyona sürükleyebileceği uyarısı da yapan analistler, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinin yüzde 17,500 düşüşle 2,400 puana kadar gerileyebilceğini, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıtlarının getirisinin 33 baz puan düşüşle yüzde 1.75 düzeyine gerileyeceğini öngördüler.