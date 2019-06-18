'Ticaret savaşı kötüleşirse Fed faizi sıfıra yakın düzeye indirebilir'
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin analistleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin 'daha da kötüleşmesi' durumunda, ABD Merkez Bankası'nın faizleri 'sıfıra yakın' düzeylere indirebileceğine dikkat çektiler.
- DHA
Çin ile ticaret gerginliklerinde çözümsüzlüğün sürmesinin, ABD ekonomisini de bir resesyona sürükleyebileceği uyarısı da yapan analistler, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde S&P 500 endeksinin yüzde 17,500 düşüşle 2,400 puana kadar gerileyebilceğini, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıtlarının getirisinin 33 baz puan düşüşle yüzde 1.75 düzeyine gerileyeceğini öngördüler.
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