Ticaret savaşına son verme arayışı

ABD ile Çin arasında başlayan ancak dünyaya da yayılan ticaret savaşı Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde ilk kez masaya geldi. Zirve öncesi bir araya gelen Rusya, Hindistan ve Çin liderleri uluslararası ilişkilerde korumacılık, tek taraflılık ve hukuk dışı davranış eğilimlerine karşı ortak tavır içinde bulunacaklarını bildirdi. Liderler toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı ve hukuk dışı ekonomik yaptırımlarına karşı rahatsızlıklarını dile getirdi. Zirvede ticaret savaşını durdurmaya yönelik girişimler ikili görüşmelerde şekillenecek. Bu doğrultuda bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başlanı Şi Cinping biraraya gelecek. Görüşme öncesi Trump, Çin’e tarifeleri 6 ay erteleme sözü verip vermediği sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi. Trump, Şi ile görüşmeisinin ‘heyecanlı’ oalcağını ve en kötü ihtimalle ‘üretken’ bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.

JAPONYA’DAN LİDERLERE ÇAĞRI

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise küresel ticari duruma yönelik endişelerini paylaşarak ticari ve jeopolitik risklerin arttığını söyledi ve ‘ticareti kısıtlayıcı önlemlerin kimseye fayda sağlamadığını’ söyledi.Abe, üye devletleri ‘özgür, adil ve ayrımcılık karşıtı ticareti desteklemek için güçlü bir mesaj vermeye’ çağırdı.

Abe ayrıca, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin iyileşme işaretleri göstermesine rağmen galip gelebileceği uyarısını yaptı. Abe, G20 ülkelerinin söz konusu riskleri ortadan kaldırma ve küresel kapsamda büyümenin elde edilebilmesi için mevcut politika araçlarını kullanma yönünde sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.