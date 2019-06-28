Ticaret savaşına son verme arayışı
Trump’ın başlattığı ticaret savaşı G20 Liderler Zirvesi’nde ilk kez masaya geldi. Rusya, Hindistan ve Çin liderleri ortak tavır konusunda anlaştı ancak gözler bugünkü Trump-Şi görüşmesinde.
ABD ile Çin arasında başlayan ancak dünyaya da yayılan ticaret savaşı Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde ilk kez masaya geldi. Zirve öncesi bir araya gelen Rusya, Hindistan ve Çin liderleri uluslararası ilişkilerde korumacılık, tek taraflılık ve hukuk dışı davranış eğilimlerine karşı ortak tavır içinde bulunacaklarını bildirdi. Liderler toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı ve hukuk dışı ekonomik yaptırımlarına karşı rahatsızlıklarını dile getirdi. Zirvede ticaret savaşını durdurmaya yönelik girişimler ikili görüşmelerde şekillenecek. Bu doğrultuda bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başlanı Şi Cinping biraraya gelecek. Görüşme öncesi Trump, Çin’e tarifeleri 6 ay erteleme sözü verip vermediği sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi. Trump, Şi ile görüşmeisinin ‘heyecanlı’ oalcağını ve en kötü ihtimalle ‘üretken’ bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.
JAPONYA’DAN LİDERLERE ÇAĞRI
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise küresel ticari duruma yönelik endişelerini paylaşarak ticari ve jeopolitik risklerin arttığını söyledi ve ‘ticareti kısıtlayıcı önlemlerin kimseye fayda sağlamadığını’ söyledi.Abe, üye devletleri ‘özgür, adil ve ayrımcılık karşıtı ticareti desteklemek için güçlü bir mesaj vermeye’ çağırdı.
Abe ayrıca, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin iyileşme işaretleri göstermesine rağmen galip gelebileceği uyarısını yaptı. Abe, G20 ülkelerinin söz konusu riskleri ortadan kaldırma ve küresel kapsamda büyümenin elde edilebilmesi için mevcut politika araçlarını kullanma yönünde sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.
Baskı var ama Trump’tan geri adım sinyali yok
Zirvenin resmi gündeminde yer alan ekonomik ve mali sistemde reform, iklim-çevre politikaları ve kadın hakları konusunda, daha önce belirlenen hedeflerin dışına çıkılması beklenmiyor. Dönem Başkanı Japonya, zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmaması için yoğun bir gayret içinde. Zirveden önce Tsukuba’da bir araya gelen G 20 ekonomi bakanları, somut bir sonuç belgesi üzerinde net bir anlaşma sağlanamamıştı. Zirveye katılan liderler ve AB’nin ticaret savaşının önüne geçmek için ABD lideri Trump’a baskıyı artırması bekleniyor. Ancak ABD Başkanı Trump’un geri adım atmasına pek ihtimal verilmiyor. Zirve öncesinde yapılan bütün değerlendirmelerde ABD ile Çin arasında ‘ticaret savaşı’ konusunda bir uzlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı konuşuluyordu. Trump, zirveye katılmadan önce Almanya’ya yüklenmiş ve “Avrupa bize Çin’den daha kötü davranıyor” demişti.
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