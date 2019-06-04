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Ticaret savaşları etkisiyle Asya piyasaları karışık

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdandaki ticaret gerginlikleri ve politik gelişmeler etkisiyle karışık.

  • DHA
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Küresel gelişmelerde ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam etmesine karşın gerilemesi, Avustralya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını ilk kez yüzde 1.25 düzeyine kadar çekmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in günün ilerleyen saatlerinde açıklamaları gündemde.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Nikkei yüzde 0.08,
- Shanghai Composite yüzde 0.87,
- Shenzen Comnposite yüzde 1.26,
- Hang Seng yüzde 0.61 düşerken,-
- S&P yüzde 0.19 yükseldi,
- Kospi composite bir değşim göstermedi.
Dolar, Yen karşısında yüzde 0.18 değer kaybederek 107.876 düzeyine geriledi.

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

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