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Ticari taksilere 3.2 milyon ceza

İstanbul’da 2018 yılı içerisinde yapılan denetimlerde, taksilere çeşitli ihlallerden 3.2 milyon liranın üzerinden ceza uygulandı.

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Taksicilere en çok para cezası ‘sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak’tan kesilirken, bu ihlalden 795 bin 92 lira tutarında 394 ceza işlemi uygulandı. Toplam kesilen ceza sayısı 10 bin 801 adet olurken şoförler en çok cezayı ise ‘taşıt yolu üzerinde park etmenin yasaklandığı yerlere park etmek’ ihlalinden aldı. Trafik ekipleri, ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’tan 230 bin 65 lira tutarında 979 ceza, ‘emniyet kemeri kullanmamak”tan 78 bin lira tutarında 727 ceza, ‘kırmızı ışık kuralına uymamak’tan 141 bin lira tutarında 604 ceza, ‘duraklama ihlalleri’nden 65 bin lira tutarında 611 ceza, ‘sürücü belgesini yanında bulundurmamak’tan 50 bin lira tutarında 214 ceza uyguladı.

 

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