Ticari uyuşmazlık 2 ayda çözülecek

İşçi-işveren anlaşmazlığında dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi zorunlu kılan düzenle 1 Ocak itibarıyla ticari alacaklar için de devreye girdi. Artık birçok şirket dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda. Böylece daha önce 4 yıla kadar uzayan ticari davalar, 2 ay içinde sonuçlandırılmış olacak. Sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgi veren Avukat Arabulucu Umut Metin “Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren kural olarak 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabilir. Mahkemelerde bir davanın ortalama 3-4 yıl sürdüğünü düşündüğümüzde, 6-8 hafta (en fazla 2 ay) ile 3-4 yıl arasındaki farkın getireceği menfaati unutmamak gerekir. Bu hız başka bir uyuşmazlık çözüm yönteminde görülemeyecek eşsiz bir hızdır” diye konuştu. Arabuluculukta anlaşmazlığın başarıyla çözüm oranının yüzde 80 olduğuna dikkat çeken Umut Metin, yeni düzenlemenin bu kapsamda iş dünyasına büyük faydalar sağlayacağını söyledi. “İyi şirket, davası az olan şirkettir” diyen Umut Metin, arabuluculukla ticaret dünyasının çekişmelerden, davalardan uzaklaşarak kendi ticari hedeflerine odaklanması için fırsat sunulduğuna dikkat çekti. Metin, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasanın şu anda mahkemelerde görülen davalarda uygulanmayacağını da belirtti.