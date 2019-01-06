İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ticari uyuşmazlık 2 ayda çözülecek

1 Ocak itibariyle ticari davalar da arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşmaya başladı. Avukat Umut Metin “Bir davanın 4 yıl sürdüğü düşünüldüğünde, bu eşsiz bir hız” dedi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşçi-işveren anlaşmazlığında dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi zorunlu kılan düzenle 1 Ocak itibarıyla ticari alacaklar için de devreye girdi. Artık birçok şirket dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda. Böylece daha önce 4 yıla kadar uzayan ticari davalar, 2 ay içinde sonuçlandırılmış olacak. Sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgi veren Avukat Arabulucu Umut Metin “Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren kural olarak 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 hafta uzatılabilir. Mahkemelerde bir davanın ortalama 3-4 yıl sürdüğünü düşündüğümüzde, 6-8 hafta (en fazla 2 ay) ile 3-4 yıl arasındaki farkın getireceği menfaati unutmamak gerekir. Bu hız başka bir uyuşmazlık çözüm yönteminde görülemeyecek eşsiz bir hızdır” diye konuştu. Arabuluculukta anlaşmazlığın başarıyla çözüm oranının yüzde 80 olduğuna dikkat çeken Umut Metin, yeni düzenlemenin bu kapsamda iş dünyasına büyük faydalar sağlayacağını söyledi. “İyi şirket, davası az olan şirkettir” diyen Umut Metin, arabuluculukla ticaret dünyasının çekişmelerden, davalardan uzaklaşarak kendi ticari hedeflerine odaklanması için fırsat sunulduğuna dikkat çekti. Metin, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yasanın şu anda mahkemelerde görülen davalarda uygulanmayacağını da belirtti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Brezilya'da şiddetli deprem

Brezilya'da şiddetli deprem

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

Kale-i Sultaniye Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 5 Ocak 1809

Kale-i Sultaniye Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 5 Ocak 1809

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA