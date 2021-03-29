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Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Türkiye Lojistik Portalı'nı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz

TİM Başkanı Gülle: 'Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz.'

29 Mart 2021 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:33
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TİM Başkanı Gülle:

Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz.

Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, Türkiye Lojistik Portalı'mızın detaylarını paylaşacağız.

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