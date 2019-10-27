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TİM’den 250 aileye 35 TIR yardım malzemesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, Barış Pınarı Harekatı’na sınırı olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığı insani yardım malzemeleri yola çıktı.

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Toplamda 35 TIR yardım, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’daki ailelere verilecek. İçerisinde battaniye, halı, ayakkabı, giyim eşyası ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardımlar, bölgedeki 250 aileye dağıtılacak. Yardım malzemelerinin yola çıktığı Gaziantep’te, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği merkez binası önünde gerçekleştirilen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, İhracatçı Birlik Başkanları ve TİM Üyeleri katıldı. Törende açıklama yapan TİM Başkanı Gülle konuşmasına Barış Pınarı Harekatı’nı başarı ile tamamlayarak, bir terör koridorunun oluşmasına engel olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teşekkür ederek başladı. 

85 BİN ÜYE HAZIRLADI 

Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altındaki 85 bin ihracatçısının temsilcisi olarak bölgede yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirten İsmail Gülle, “Gerek evlerinden uzaklaştırılan mülteci kardeşlerimizin, gerekse bölgemizde yaşayan saygıdeğer vatandaşlarımızın, hayatlarını kolaylaştırabilmenin, hayati bazı ihtiyaçlarını, onların ayaklarına getirmenin, önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünerek, bir araya geldik. Kardeşlerimizin, ihtiyaçlarını giderebilecek; gıdadan, giyime, çocuk bezlerinden, kilimlere ve Kızılay’ımıza destek olabilecek muhtelif malzemeler ile toplam 35 TIR’ımızı bölgeye ulaştırdık” dedi. 

DAĞITIMI KIZILAY YAPACAK

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise, Türk Kızılay olarak 1868 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, “Bu noktada ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TİM’in Başkanı İsmail Gülle’ye ve üyelerine ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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