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Ekonomi

TİSK Genel Başkanı'ndan ''Asgari ücret'' açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız

Asgari ücret görüşmeleri başladı. TİSK Genel Başkanı Akkol, 'İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. Emeklilerle emekli olmayanlar arasında prim farkı giderilecek' dedi.

IHA1 Aralık 2022 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
TİSK Genel Başkanı'ndan ''Asgari ücret'' açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız
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Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı.

TİSK Genel Başkanı Akkol, "Kıdem tazminatlarıyla ilgili çok uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. SGK prim farkları giderilecek, istihdam sürecek. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum. Ortak mutabakatın önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını ve pazarlıktan ziyade ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz gayesiyle, çok olumlu bir şekilde toplandığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ziyarette bulundu.

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