TL ile tasarrufa sıfır vergi teşviki
Tasarrufların Türk Lirası’yla yapılmasını sağlamayı hedefleyen ürünlere vergi teşviki geldi.
Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10’dan sıfıra indirildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulanacak.
STOPAJ SIFIRLANDI
Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulaması aynen devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı, bugünden itibaren açılan değişken vadeli mevduat hesapları için uygulanacak. Ziraat Bankası 22 Nisan’da, Halkbank da 26 Nisan’da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardığını duyurmuştu.
BANKALAR BAŞLATTI
Her iki bankadan da açılacak olan ‘Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’nda; ‘hesap açılışında belirlenen oran’ ile ‘vade sonundaki TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı+ilave marj oranı’ karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor.
Bir diğer ürün olan ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ile de 365- 370 gün vadeli olarak açılan mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanılıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.
YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTE
Pahalı telefonda ÖTV % 50’ye çıktı
Cep telefonlarından alınan ÖTV değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı. Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte fiyatı 10 bin lira olan bir cep telefonunun fiyatı 1.500 lira daha zamlanacak.
Ucuz sigarada indirim yok
Sigaradan alınan asgari maktu vergi artırıldı. Buna göre sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi. 1 Ocak’ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28 TL’den sıfıra indirilmişti. Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor. Bu adım ucuz sigaralarda fiyat indiriminin önünü kapatacak.
Hurda teşvikinde sınır değişti
Hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de düzenleme yapıldı. Buna göre vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak. Daha önce yeni aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik indirim 10 bin idi. Aracın vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyordu.
Metro bedeli vergiden ödenecek
Resmi Gazete’de yayınlanan bir başka karara göre raylı sistemlerin bedeli, her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili hesaba aktarılmasıyla tahsil edilecek. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla vade tarihinden itibaren 25 iş günü içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Kanun hükümleri uygulanacak.
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