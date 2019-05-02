TL ile tasarrufa sıfır vergi teşviki

Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10’dan sıfıra indirildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulanacak.

STOPAJ SIFIRLANDI

Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulaması aynen devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı, bugünden itibaren açılan değişken vadeli mevduat hesapları için uygulanacak. Ziraat Bankası 22 Nisan’da, Halkbank da 26 Nisan’da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardığını duyurmuştu.

BANKALAR BAŞLATTI

Her iki bankadan da açılacak olan ‘Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’nda; ‘hesap açılışında belirlenen oran’ ile ‘vade sonundaki TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı+ilave marj oranı’ karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor.

Bir diğer ürün olan ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ile de 365- 370 gün vadeli olarak açılan mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanılıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTE