19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,968
  • 6,6848
  • 244.928
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TL ile tasarrufa sıfır vergi teşviki

Tasarrufların Türk Lirası’yla yapılmasını sağlamayı hedefleyen ürünlere vergi teşviki geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10’dan sıfıra indirildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulanacak. 

STOPAJ SIFIRLANDI

Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulaması aynen devam edecek. Cumhurbaşkanı Kararı, bugünden itibaren açılan değişken vadeli mevduat hesapları için uygulanacak. Ziraat Bankası 22 Nisan’da, Halkbank da 26 Nisan’da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardığını duyurmuştu. 

BANKALAR BAŞLATTI 

Her iki bankadan da açılacak olan ‘Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’nda; ‘hesap açılışında belirlenen oran’ ile ‘vade sonundaki TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı+ilave marj oranı’ karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor. 

Bir diğer ürün olan ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ile de 365- 370 gün vadeli olarak açılan mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanılıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTE

Pahalı telefonda ÖTV % 50’ye çıktı 

Cep telefonlarından alınan ÖTV değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı. Şubat ayında TBMM’de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte fiyatı 10 bin lira olan bir cep telefonunun fiyatı 1.500 lira daha zamlanacak. 

Ucuz sigarada indirim yok

Sigaradan alınan asgari maktu vergi artırıldı. Buna göre sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi. 1 Ocak’ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28 TL’den sıfıra indirilmişti. Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor. Bu adım ucuz sigaralarda fiyat indiriminin önünü kapatacak.

Hurda teşvikinde sınır değişti

Hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de düzenleme yapıldı. Buna göre vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak. Daha önce yeni aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik indirim 10 bin idi. Aracın vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyordu. 

Metro bedeli vergiden ödenecek 

Resmi Gazete’de yayınlanan bir başka karara göre raylı sistemlerin bedeli, her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili hesaba aktarılmasıyla tahsil edilecek. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla vade tarihinden itibaren 25 iş günü içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Kanun hükümleri uygulanacak.      

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Orgeneral böyle kraliçe oldu

Orgeneral böyle kraliçe oldu

TKPML’li teröristler yakalandı

TKPML’li teröristler yakalandı

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi

Güneş'ten 9 kat daha büyük bir kara delik keşfedildi

Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satıldı

Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satıldı

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Venezuela tepkisi

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü

Rusya'dan 'küresel ağ'ın dışına çıkma hamlesi: Putin onayladı

Rusya'dan 'küresel ağ'ın dışına çıkma hamlesi: Putin onayladı

Anadolu Efes'ten büyük başarı

Anadolu Efes'ten büyük başarı
 

POPÜLER HABERLER

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 200 milyar dolar

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

Maradona: Güçlü ol Venezuela!

Maradona: Güçlü ol Venezuela!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA