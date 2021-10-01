Reuters 1 Ekim 2021 Cuma 06:38 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 07:07

Türk Lirası (TL) mevduata Ekim 2020'de uygulanmaya başlanan stopaj indiriminin süresi 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ayrıca bankaların ihraç ettiği fon ve tahvilleri de kapsayan stopaj indirimi de yıl sonuna kadar uzatıldı.

TL mevduatta uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %15'ten %5'e, 1 yıla kadar vadelide %12 olan oran %3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise %10'dan %0'a çekilmişti.

Karar kapsamında, stopaj indirimi; 1 Ekim'den itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Ekim'den itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir, kazanç ve kar paylarına uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.