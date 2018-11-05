TL’ye dönmeyenin parası 91 milyar eridi

Ağustosta 7.21 lirayı geçen dolar dün ABD’nin İran’a yaptırım listesinde Türkiye’ye mufiyet tanımasıyla 5.36 liraya kadar indi. Böylece 12 Ağustos’tan bu yana doların değer kaybı yüzde 25.5’e ulaştı.

DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Dolara güvenerek yatırım yapanların 1 aylık kaybı ise 90 milyar lirayı aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre döviz tevdiat hesapları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7.9 azalarak 1 trilyon 61.8 milyar liraya geriledi. Bu da mudilerin döviz tevdiat hesaplarının bir ayda 91 milyar 272 milyon lira azaldığını ortaya koydu. Söz konusu düşüşte, ağustosta tarihi seviyelerini gören doların ekonomide alınan tedbirlerle eylülde yüzde 7.5 değer kaybetmesi önemli bir etken olarak öne çıktı. Dolardaki düşüşün, döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığını eritmesinin yanı sıra mudilerin dolar talebinin azalması da 91.3 milyar liralık azalışta etkili oldu. Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin, eylülde döviz tevdiat hesapları azalırken, altın hesaplarının artması dikkati çekti. Söz konusu dönemde mudilerin kıymetli maden depo hesapları, 2 milyar 418 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı.