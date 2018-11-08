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TMO 2 bin ton fındık aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda, 1 Kasım'dan itibaren 2 bin ton fındık aldı.

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Fındık üretiminin gerçekleştiği Ordu başta olmak üzere Giresun, Düzce, Sakarya ve Trabzon'da depo kiralayan Toprak Mahsulleri Ofisi, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.
 
Üreticiler, 1 Kasım'dan bu yana TMO'ya yoğun ilgi gösterirken, bugüne kadar tüm illerdeki üreticilerden 2 bin ton fındık alımı gerçekleştirildi.
 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık alımlarının sorunsuz devam ettiğini belirtti.
 
Soydan, TMO'nun devreye girmesiyle serbest piyasada da fiyatların artış gösterdiğine işaret ederek, "Serbest piyasada fiyatın artmasıyla TMO'dan daha önce randevu alan bazı üreticilerin gelmeyip ürünlerini tüccar ve manavlara sattığını öğreniyoruz. Şu anda tam anlamıyla fındık piyasasında rekabet söz konusu." diye konuştu.
 
Ordulu üreticiler TMO'ya 600 ton fındık verdi
 
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise TMO'ya en çok ilgi olan illerin başında Ordu'nun geldiğini söyledi.
 
Ordulu üreticiler tarafından, TMO'ya bir haftalık süre içerisinde 600 ton fındık verildiğini belirten Akarsu, zaman zaman depo önlerinde kuyruk oluştuğuna dikkati çekti.
 
Selami Akarsu, fındığını TMO'ya veren üreticilerin en geç 20 gün içerisinde paralarını alabileceklerini de sözlerine ekledi.

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