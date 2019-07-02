TMSF Başkanı Gülal: Mevduata sigorta limiti 150 bin TL'ye çıkarılıyor
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıkladı: Mevduata sigorta limitinin 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattık.
- AA
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.