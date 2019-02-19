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TMSF, unutulan paralar için uyardı

Bankalarda 2008 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler yayımlandı.

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Listeler Mayıs konuna kadar sorgulanacak, 15 Haziran’a kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğrayacak. TMSF’den yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince  bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada hesaplara ait listeler için tmsf.org.tr ana sayfasından sorgulama yapılabileceği belirtildi.

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