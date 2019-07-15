TMSF’deki 885 şirketin aktifi 60 milyar lira

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirket sayısı 885 olurken, söz konusu şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar liraya dayandı. FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sahipleri ya da yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanan bazı şirket ya da ticari işletmelerde, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda Eylül 2016’dan itibaren kayyumların yetkileri TMSF’ye devredildi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da geçen hafta yaptığı açıklamada bu şirketleri özenle yönettiklerini fade etmişti. Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye’nin 38 kentinden 885 şirkette kayyumların yetkileri TMSF’ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

EN BÜYÜK BOYDAK HOLDİNG

KHK’lar kapsamında TMSF’ye devredilen ya da Fon’un kayyum olarak atandığı şirketler arasında en büyükleri Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma olarak öne çıkıyor. Boydak’ın, TMSF’ye devrinden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 47 artarak 11.28 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde aktif büyüklük, Koza-İpek’te yüzde 44 artarak 7.66 milyar liraya, Aydınlı Giyim’de yüzde 84 yükselerek 4.49 milyar liraya ulaştı. Uğur Soğutma’nın aktif büyüklüğü ise yüzde 28 artışla 2.63 milyar lira oldu. Söz konusu 4 şirketin toplam aktifi 26 milyar lirayı aştı ve TMSF yönetimindeki 885 şirketin aktifinin yüzde 44.2’sini karşıladı. Çalışan sayısı açısından bakıldığında, devir tarihinden bu yana Boydak’ta yüzde 1’lik düşüşle 12 bin 62’ye gerilerken, Koza İpek’te yüzde 32’lik artışla 2 bin 311’e ulaştı.

İSTİHDAM DA ARTTI

Aydınlı Giyim’de istihdam edilen kişi sayısı TMSF’ye devir öncesi 3 bin 872 iken, rakam 5 bin 9’a yükseldi. Aynı dönemde Uğur Soğutma’daki çalışan sayısı ise yüzde 7’lik yükselişle 2 bin 485 oldu. Bu da en büyük 4 şirkette istihdam sayısı 22 bine yükseldi.