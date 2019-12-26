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Ekonomi

TMSF’den Kepez’e ait otele ilişkin açıklama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca (TMSF) Kepez Elektrik AŞ’ye ait olan otel ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı bildirildi.

26.12.2019  01:43 - Güncelleme: 26.12.2019  01:43

TMSF’den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan “Uzan Grubu’nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde yaptırdığı, TMSF’ce el konulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı” şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı. Haberlerde bahsi geçen otele TMSF tarafından el konulduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Bahse konu otel, Kepez Elektrik AŞ’ye ait olup anılan yer ile ilgili olarak kurumumuz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır” denildi.

 

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