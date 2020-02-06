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Ekonomi

TMSF'den zaman aşımı uyarısı: Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.

AA06.02.2020  11:22 - Güncelleme: 06.02.2020  11:22

TMSF'den yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir."

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