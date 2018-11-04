TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomide olumlu gelişmeler var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir-gider durumunda bir dengelenme başladığını gösteriyor" dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) koordinasyonunda Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası iş birliğinde bir otelde düzenlenen istişare toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, ilkini İstanbul’da, ikincisini dün Denizli’de yaptıkları istişare toplantılarının üçüncüsünü Konya’da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBB ile ortaklaşa düzenledikleri toplantılarla, reel sektörle finans sektörünün birbirini daha iyi anlamasını amaçladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak çözümler geliştireceğiz. Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Finans sektörü, reel sektöre ve KOBİ'lere kan akışını sağlayan ana damardır. Dolayısıyla biri kötü durumdayken, diğerinin iyi durumda olması beklenemez. İçinde bulunduğumuz süreçte, her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var"

Bu kapsamda önerileri hükümete ilettiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın da çabalarıyla, bankalarımız, reel sektöre yeni imkanlar sunmaya başladı. Elbette tüm bunların yanında, başka önlemlere de ihtiyaç var. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması, hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Tüm bu çalkantıların geçici olduğuna inanıyoruz"

Hisarcıklıoğlu, reel sektörün ve KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması konusunda son dönemde, kamu bankalarının daha aktif olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizler, reel sektör ile mali sektörün aynı geminin yolcusu olduğunun bilincindeyiz. Birlikte hareket etmek, birbirimize destek olmak durumundayız. Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler var. Dış ticarete ilişkin rakamlar, döviz gelir-gider durumunda bir dengelenme başladığını gösteriyor. Ekonomideki canlanma henüz hedeflenen noktaya ulaşmadı. Bu konuda da son dönemde atılan adımların, son vergi ve ÖTV indirimlerinin pozitife doğru bir gidişatın göstergesi olduğuna inanıyoruz. Odalarımız ve borsalarımızdan gelen talepleri hükümetimize ilettik. Sağ olsunlar onlar da duyarsız kalmadılar. Vergi ve ÖTV indirimleri gerçekleşti. Bu önlemler piyasalarımıza da moral verdi, ticareti destekledi. Biz tüm bu çalkantıların geçici olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin temellerinin sağlam olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçten geçerken, üretici, tüccar ve sanayicimizin, ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Ben asla karamsar değilim ve hiç olmadım. Zira son 25 senede, iç ve dış kaynaklı çok kriz atlattık, hepsi geçti. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki umutsuz olmayalım. Saflarımızı sıkı tutalım."

"Ülkeyi karış karış dolaşacağız"

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da yaptığı açıklamada, reel sektörle finans sektörünün aynı gemide olduğunu, dolayısıyla bu iki sektörün birbirini anlaması, problemlere birlikte çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Bankalar Birliği olarak son dönemde bazı prensip kararlar aldıklarını, yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bunların pratik uygulamalarını bugün Konya'da KOBİ'lerin başkentinde tartışacağız. Ülkeyi karış karış dolaşacağız. Hepimizin eksiği, noksanı olabilir. Zaman zaman farklı davranışlar sergiliyoruz ama nihayetinde hepimizin bir tane amacı var; ülkenin bilançosunu büyütmek, ülkeye katkı sağlamak. Bu konuda gayret gösteren herkese, finans sektörü, bankacılık sektörü olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey temsilcileri katıldı.