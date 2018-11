TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV ve ÖTV indiriminin faydasını hep birlikte göreceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, kentte bir otelde düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"nde, yaptığı konuşmada, gurur verici bir gün yaşadıklarını söyledi.

Doğru işin takdir edilmemesi durumunda yanlış işi eleştirmekle zaman kaybedileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

"Turizmde dünya çapında başarı hikayesi yazdınız"

Antalya'nın turizmde dünya çapında başarı hikayesi yazdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, kentin bu yıl 14 milyon yabancı turist sayısına ulaşarak, tarihi rekoru kıracağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın yat üretiminde de dünya markası olduğuna işaret ederek, "Meyve, sebze, seracılık, çiçekçilikte de Türkiye'nin liderisiniz. Dolayısıyla Antalya, Türkiye için ekonomi için çok önemli." dedi.

Antalya'yı, tarımın, turizmin, ticaretin yanı sıra, teknolojinin de merkezi yapmak için vizyon projelerin olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik sayesinde hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Birlik olarak üyelerin sorunlarının çözülmesi için çalışma yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren KDV ve ÖTV indirimini de değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımız dün açıkladı, vergilerin indirilmesi de ortaya çıktı. Konut, beyaz eşya, mobilya sektörü ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi. Üyelerimizin taleplerini dile getirme noktasında, borsa başkanlarımıza ve bunu çözümleyen hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. KDV ve ÖTV indiriminin geçmişte piyasayı canlandırma noktasında hep beraber faydasını görmüştük. İnşallah bunun faydasını da hep birlikte göreceğiz."

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada iş yapma kolaylığında ilerleme kaydettiğini, iş yaparken bürokratik engellerin az olduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır. Yani 80 milyonun servetinin kaybıdır. Biz tüm faizlerle, kurlarla, vergilerle her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Binbir türlü sıkıntı yaşarken, devletten tek isteğimiz var, 'Yanımızda olduğunuzu gösterin'. Başka bir şey istemiyoruz. Ekonomik mücadelede, dünyadaki ülkeler arasındaki bu yarışta devlet yanımızda olduğunu göstermesi lazım."