Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15. kuruluş yılı vesilesiyle Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve bu dostluğun tarih boyunca çok ciddi meydan okumalara karşı koyduğunu söyledi.

"Dostluğumuzun temelleri çok sağlamdır. Bu sağlam temeller, iş dünyası olarak bize, gelecekte ikili düzeyde, Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve genel anlamda dünyada geniş birlikte çalışma alanları sunmaktadır." diyen Hisarcıklıoğlu, "Günlük, güncel ve konjonktürel gelişmeler, ilişkilerimizin sağlamlığına zarar veremez.” yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin iktisadi boyutunun sağlam temele oturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanların iki ülke arasında köprü görevini yerine getirdiklerine işaret ederek, “Onların, Alman toplumuna ve Alman ekonomisine entegre olmasıyla da gurur duymaktayız. Almanya’da 80 bin Türk girişimci, yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta.” diye konuştu.

- “Kazan-Kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak”

Türkiye’de 7 bin Alman firmasının faaliyet göstererek 120 bin kişiye istihdam sağladığını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de Almanya'nın yatırımı 10 milyar avro civarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar avro olduğunu düşünürsek bugün bize gelen bunun sadece yüzde 1’idir. Bundan da şikayetçiyiz. Demek ki alacağımız çok mesafe var.” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye’ye yatırım yapanların yarının kazananları olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Buradan Volkswagen’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; bakınız Japonlar sıfır üretim hatasıyla araba üretme noktasında dünyada marka ülke. Toyota’nın Türkiye’de fabrikası var. Toyota’nın dünyadaki bütün fabrikalarında mukayese ettiğiniz zaman tek bir ülkedeki yaptığı üretim sıfır üretim hatasıyla. Oda Sakarya'daki, Türkiye’deki yapmış olduğu yatırım. Japonya’da bile hatalı araba üretiyorlar, Türkiye’deki üretilen ürün sıfır hata ile çıkıyor.

Bu Türk işçisinin, Türk teknisyeninin de becerisini göstermektedir. Aynı zamanda dünyadaki bütün Ford fabrikaları içinde en verimli fabrika Kocaeli'ndeki Ford’un yatırımıdır. Volkswagen, Türkiye’ye yatırım kararı vermişti, politik nedenlerden dolayı herhalde askıda. Eğer Volkswagen Türkiye’ye yatırım yaparsa, hem Volkswagen, hem Almanya hem de Türkiye kazanacak. Kazan-kazan noktasında en önemli projelerinden birisi olacak. İnşallah bizler bu yılın sonunda nihai kararın olumlu çıkmasını bekliyoruz. Bu kapsamda buradan değerli dostlarımızın desteklerinizi de bekliyoruz.”

- “Türkiye, Avrupa’ya büyük bir mülteci dalgasını önledi”

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatının Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere yapıldığının altını çizerek, "82 milyonu rahatsız eden terör örgütlerinin sınırlarımızdan öteye atılması önemliydi. Hem bölge halkının huzuru ve refahı hem Türkiye'nin güvenliği için şarttı. Aynı zamanda olası bir mülteci akınının önüne geçti. Yoksa hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya milyonlara ulaşacak yeni ve büyük bir mülteci dalgası başlayacaktı. Biz bunu da önledik, Dolayısıyla, Almanya ve dostlarımızın bunu görmelerini ve desteklerini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım süreci, AB ile Türkiye arasındaki Suriyeli sığınmacılar konusunda varılan mutabakat, Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi temel konularda, Almanya'nın liderliği ve desteği belirleyici olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanlar, Türkiye'nin, Almanya'nın, hatta AB'nin ortak değerlerine dayalıdır, ortak menfaatlerine dayalıdır. Bu çerçevede, Almanya'nın bu alanlardaki liderliği ve desteği son derece önemli. Bizler Almanya ile iktisadi ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Türkiye’de çok geniş bir iş adamı heyetiyle ve ülkemizin önde gelen oda ve borsa başkanlarıyla buraya gelmemizin nedeni de budur. Hem bu ziyaretlerin, hem de ikili odalarımızın, aramızdaki ilişkileri daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz.”