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TOBB’dan 190 ülkeye Barış Pınarı mektubu 

Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünya kamuoyuna anlatmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu harekete geçti.

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Hisarcıklıoğlu imzasıyla oluşturulan mektup, 190 ülkedeki Avrupa’da Eurochambers, Asya’da Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, İslam Ticaret Sanayi Odası, Arap Odalar Birliği, Afrika’da Afrika Odalar Birliği, Amerika’da US Chambers ve Latin Amerikan Odalar Birliğine gönderilmeye başlandı. Bölgedeki PYD/YPG’nin terör faaliyetleri ile söz konusu örgütün DEAŞ’lı militanlarla menfaat ilişkilerine de yer verilerek bölgedeki oluşumlar ayrıntılı anlatıldı. 

DAEŞ İLE MÜCEDELE 

Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabalarının Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacağının altı çizilerek “Suriye’de DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için DEAŞ tutuklularının durumu büyük önem arz etmektedir. Yabancı terörist savaşçılar sorunu ancak uluslararası toplumun ortak çabalarıyla çözülebilir” ifadelerine yer vereldi.   

PYD TERÖR ÖRGÜTÜDÜR 

Mektupta, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu anlatıldı. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile DEAŞ ve PYD/YPG terörü ile başarılı bir şekilde mücadele edildiği ifade edilerek, özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu PYD/YPG terör örgütü unsurlarınca taciz ve hasmane eylemlerin sürdüğü kaydedildi.      

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