TOBB’dan 190 ülkeye Barış Pınarı mektubu 

PYD TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Mektupta, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğu anlatıldı. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile DEAŞ ve PYD/YPG terörü ile başarılı bir şekilde mücadele edildiği ifade edilerek, özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu PYD/YPG terör örgütü unsurlarınca taciz ve hasmane eylemlerin sürdüğü kaydedildi.