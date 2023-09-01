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Ekonomi

Togg bir rekora daha imza attı

Türkiye'nin otomobili Togg, ağustos ayında bin 965 adet teslimat gerçekleştirerek yeni bir rekora daha imza attı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Togg bir rekora daha imza attı
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Yerli elektrikli otomobil Togg, T10X modelinin teslimlerini hız kesmeden sürüyor. Elektrikli SUV'da pazar lideri olan Togg, bu alanda yeni bir rekora imza attı. Togg'dan yapılan açıklamada, ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'in kullanıcılarıyla buluşturulduğu bildirildi. Bu teslimatlar ile teslimat rekorunu kırıldığı aktarıldı. Açıklamada teslimata başlanan Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedinin bir ayda geçildiği bildirildi.

Togg'dan yapılan geçmiş açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik."

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