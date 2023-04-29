Türkiye'nin yerli otomobili Togg haritayı paylaştı! 23 ilde hizmet verecek

Türkiye'nin gururu Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslimatlar için yola çıktı.

TOGG'UN SERVİS NOKTALARI PAYLAŞILDI

Türkiye'nin otomobili Togg, 7 bölgede 23 ildeki servis noktalarını paylaştı.

"HAZIRIZ"

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.