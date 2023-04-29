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Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg haritayı paylaştı! 23 ilde hizmet verecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Türkiye genelindeki servis noktalarını açıkladı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
Türkiye'nin yerli otomobili Togg haritayı paylaştı! 23 ilde hizmet verecek
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Türkiye'nin gururu Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslimatlar için yola çıktı.

TOGG'UN SERVİS NOKTALARI PAYLAŞILDI

Türkiye'nin otomobili Togg, 7 bölgede 23 ildeki servis noktalarını paylaştı.

"HAZIRIZ"

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.

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