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Ekonomi

TOGG için heyecanlandıran açıklama! Geri sayım başladı

Yerli otomobil TOGG'la ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp keyfini beraberce inşallah tatmak.' dedi.

26 Temmuz 2022 Salı 07:37 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.

TOGG ile ilgili soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp keyfini beraberce inşallah tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı Temmuz 2020'de başlamıştı. Boya, gövde tesisi ile 1.6 kilometre test pisti tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

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