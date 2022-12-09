TOGG ilk kez tanıttı! Devrim yapacak uygulama

Otomotiv deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşımayı hedefleyen yerli otomobil Togg, Trumore markasıyla dijital bir platform oluşturdu. Trumore, 350 start-upla yaptığı işbirlikleri sayesinde akıllı otomobil kullanıcıları için kazandıran, eğlendiren ve sürekli gelişen teknolojileri hayata geçirecek. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın verdiği bilgiye göre fintek, blokzinciri, yapay zeka gibi teknolojilerle donatılan yerli otomobil gidilecek rotaya en kestirme yolu hesaplarken, sürücülere yakıt tasarrufu imkanı da sağlıyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Gürcan Karakaş, şunları kaydetti:

OYUN YENİDEN YAZILIYOR

"Gelecekte büyükler değil daha çevik yenilikçi, işbirliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Çünkü artık oyunun kuralı değil, kendisi değişiyor. Dolayısıyla otomotiv sektörü de tıpkı cep telefonunda olduğu gibi mobilite ekosistemine ayak uydurmak zorunda. Sektörün kârlılığı son kullanıcıyı merkeze alan bağlantı bazlı işbirliği modellerinden gelecek. Biz bu gerçekten yola çıkarak 350 kullanıcı deneyimini senaryolaştırdık. Bunların içinden 40 yeni konsept geliştirdik."

ARAÇTAN İNMEDEN ÖDEME İMKANI

Yerli otomobilin yeni nesil teknolojilerinden 'Earn.more'ile kullanıcıya kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunuluyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu.

SANATÇILARLA İŞBİRLİĞİ YAPILDI

TOGG'UN 'Scale.more' özelliğiyle aralarında start-up'ların da olduğu 350 şirketle işbirlikleri yapılarak kullanıcılara kesintisiz ve entegre bir deneyim sunuluyor. Togg'un duality dünyasından yola çıkarak eser üreten sanatçılar arasında Can Büyükberber, Nohlab, Mehmet Kızılay, Selay Karasu, Ahmet Said Kaplan, Güvenç Özel, Mehmet Ünal yer alıyor.

AKILLI SAĞLIK HİZMETİ DE VAR

'Go.more' hizmeti ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuluyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcıyla yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salınımı hesaplama gibi servislerden yararlanılabiliyor. 'Play.more' uygulamasıyla ise kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri sunuluyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamalarından oluşuyor.

'SEN KOD YAZARSIN, OTOMOBİL OLUR'

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yazılım sektörüne nitelikli beyin gücü oluşturmak için SoftITo Yazılım ve Bilişim Akademisi'ni kurdu. İTO açıklamasına göre, SoftITo Projesi kapsamında ücretsiz verilecek online ve yüz yüze hibrit eğitimlerle, istihdam hedefli yeni nesil yazılım ekosistemi oluşturulacak. Proje kapsamında her öğrenciye iki ay toplam 320 saat eğitim verilecek. Fiziki eğitimler Yeşilköy'deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılacak. Eğitimleri başarı ile tamamlayanların üçüncü ay ise şirketlerde staja başlamaları öngörülüyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bilgisayar oyunlarında ortalama 1.2 milyon, bir mobil uygulamada 100 bin satır kod var. SoftITo ile gençlere, 'sen kod yazarsın otomobil olur, sen yazarsın İHA olur, sen yazarsın ticaret, mobil app olur' diyoruz."