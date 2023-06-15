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Ekonomi

Togg'a talep yağıyor! Yeni karar

Yoğun talep sonrası Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili heyecanlandıran bir karar alındı. Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidileceği ifade edildi.

Sabah15 Haziran 2023 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
Togg'a talep yağıyor! Yeni karar
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Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek. Togg'un, Tesla gibi Türkiye pazarına giren diğer elektrikli otomobillerle fiyat rekabeti avantajının korunmasına çalışılacak. Söz verilen ve kurası çıkan araçlar belirtilen fiyatlardan verilecek, zam söz konusu olmayacak. Sabah'ın haberine göre, Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek. Togg'un cihazlar arası internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için çalışma yürüten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ar-Ge merkezine, Kayseri, Gaziantep gibi illerde kurulacak merkezler ilave edilecek.

SIRA APARTMANLARDA

Otomobilin şarj altyapısı için Shell ile protokol yapılırken, İstanbul-İzmir arasındaki otoyol gibi önemli bağlantı yollarında elektrikli şarj altyapısı hayata geçirildi. AVM'lerde otoparkın en az yüzde 10'u, elektrikli şarj altyapısı için hazır hale getirilecek. Önümüzdeki 5 senede apartmanların altyapısı da elektrikli otomobil şarjı için hazırlanacak. Vatandaşlar, apartman otoparkında kendine ayrılan yerde arabasını gece şarj edebilecek. Ayrıca Togg ile bağlantılı bir cep telefonu aplikasyonu tasarlanıyor. Bununla, Google ve Yandex haritalar gibi bir uygulamayla internete bağlı olan Togg'a rota girilecek. Örneğin Ankara-Gaziantep arasında en yakın şarj istasyonuna vatandaşlar yönlendirilecek. Gösterilen şarj istasyonundaki şarj süresi konusunda da kullanıcı yapay zekâ aracılığıyla bilgilendirilecek. Şarj 10 dakikadan başlayıp, en fazla yarım saat sürecek. Togg'un Bosch'un teknik servisleriyle de tamirat için protokol yapıldı. Togg'un servis ihtiyacının senede 1 kere olmaması, aracın uzun süre servis görmeden çalışması planlanıyor.

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