Togg'dan Avrupa sürprizi! İlk durak belli oldu

TRT Haber 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:35 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:35

Tarihler 2011'i gösterirken Türkiye otomotiv sektöründe yarım kalan hikayesini yeni bir pencere ile aralamak istiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde yerli otomotiv hayalini anlattı ve "elini taşın altına koyabilecek isimler arıyoruz." dedi.

Önce lansmanı yapıldı. Ardından Gemlik'te fabrikanın temelleri atıldı.

Üretim bandı adım adım kuruluyor. Seri üretim için de geri sayım sürüyor. Dünyanın da tercih edeceği bir araç için ihtiyaçlar doğru tercih edilmeliydi. O yüzden otomotiv üreticilerinin kalbine üs kuruldu.

AVRUPA'NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK OTOMOBİLİ TOGG

TRT Haber'in haberine göre, TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı Almanya oldu. Almanya'nın Stuttgart şehrine temsilcilik açıldı.

Almanya'da 2030 yılına kadar 15 milyon elektrikli aracın trafiğe çıkması hedefleniyor. Karbon salınımı böylelikle giderek azalacak.

Sektöre 3 milyar euronun üzerinde teşvik verildi. Doğuştan elektrikli Avrupa'nın ilk otomobili Togg da bu pazara yakın olacak.

Almanya'daki otomobil fabrikalarında görev alan binlerce gurbetçi bulunuyor.

PEKİ ONLAR TOGG İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Alman otomotiv parçaları tedarikçisi Durmuş Yılmaz, "Kalitesine dikkat edilirse, Almanların da Türklerin de alacağına inanıyorum. Ama gerçekten çalıştığımız yerde biz, Almanların her şeye çok dikkat ettiğini görüyoruz. Biz de bunların aynısını yaparsak, kaliteye, disipline; Alman aldığı zaman bu arabanın iyi araba olduğunun farkına varacaktır." dedi.

Gurbetçilere göre otomotivde kalite ve maliyet önemli. Ayrıca teknik altyapı dikkat edilecekler arasında yer alıyor.

"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL ANCAK İMKANSIZ DA OLMAYACAK"

Otomotiv sektörüne girdiğinde firmaların rakip olarak bile görmediği Tesla, Tüm zorluklara rağmen elektrikli otomotiv sektörünün şimdilik hakimi.

Gurbetçiler de TOGG'u kolay bir sürecin beklemediğini ancak imkansız olmayacağını düşünüyor.

"TESLA'YI DA HAFİFE ALIYORLARDI"

BMW Münih Fabrikası Personel Sorumlusu Mehmet Ertürk is Togg ile ilgili şunları söyledi:

"Almanlarla konuşuyoruz, onlar da görüyorlar televizyonda. Yani Türkler ne zaman bugüne kadar araba yaptılar, yapıpta bugüne kadar başarılı oldular. 5 sene önce Tesla'nın durumu nasılsa, onları nasıl rakip görmüyorlarsa, şu anda Togg'u hiç rakip olarak görmüyorlar. Zamanında dediler ki, Tesla da BMW ile Mercedes ile çalışamaz, baş edemez, onlara rakip olamaz. Şimdi görüyoruz ki, elektrik arabalarında Tesla hepsinin önündedir. O yüzden ben umutluyum."

TOGG 2022 sonunda ilk seri üretim aracını banttan indirecek. 2023 yılında pazara çıkacak.