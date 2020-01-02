02.01.2020 12:49 - Güncelleme: 02.01.2020 12:51

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Tanıtımının ardından , milletimizi büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" açıklamasında bulunuldu.