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Ekonomi

Yerli otomobile yurt dışından yoğun talep! TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.

02.01.2020  12:49 - Güncelleme: 02.01.2020  12:51
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Tanıtımının ardından , milletimizi büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" açıklamasında bulunuldu.

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