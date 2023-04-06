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Ekonomi

Togg'u mercek altına aldılar: Gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü

Türkiye'nin elektrikli otomobil projesini mercek altına alan yabancı basında yer alan analiz yazısında Togg için gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi6 Nisan 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
Togg'u mercek altına aldılar: Gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü
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Geçtiğimiz günlerde ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg'a ilişkin dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review'den çarpıcı bir analiz geldi.

Türkiye'nin elektrikli otomobil projesini mercek altına alan analiz yazısında Togg için gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü ifadeleri kullanıldı.

Zeyi Yang'ın kaleme aldığı yazıda Togg'un oldukça popüler olduğunun altı çizildi.

Geleneksel otomotiv endüstrisini sarsacak olan elektrikli araçların küresel ölçekte hızlı büyüyen bir pazara girme şansı sunduğu kaydedildi.

Elektrikli araçlarda en önemli parçası olan pilleri yapmanın zor olduğunu vurgulanırken yazıda Türkiye ve Çin arasındaki işbirliğine dikkat çekildi. Togg'un Çin'in en büyük pil şirketlerinden biri olan Farasis ile ortaklık kurduğu belirtildi.

Çin'in izlediği yol ile Türkiye'nin şu anda izlediği yol arasında pek çok benzerlik olduğu belirtildi.

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