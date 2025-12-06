TOGG'un küresel yolculuğunda stratejik adım! Kacır: Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kacır, şunları kaydetti:

"Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığı'mızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg."