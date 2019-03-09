TOKİ 2019 başvuru şartları nelerdir? TOKİ nasıl müracaat edilir? Hangi illerde yapılacak

TOKİ 2019 başvuru şartları nelerdir? TOKİ nasıl müracaat edilir? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Uygun fiyatlara 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyu detaylı olarak yakından takip ediyor. Alt gelirli vatandaşlarda büyük heyecan yaratan TOKİ konutlarına büyük bir talep var. Talep toplama süreci 6 Mart itibariyle başlamıştı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişi başvurdu. Yapılacak 50 bin konutun %64'ünün 2+1, %36'sının da 3+1 olacağını ifade etti. TOKİ konut başvuruları devam ediyor. Ayrıca 2+1 daireler için net gelirin 4.500 TL'den fazla olmama koşulu İstanbul'da 4.800 TL olacak revize edilecek" dedi.. TOKİ 2019 projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi. Haberimizin detayları aşağıda

TOKİ 2019 BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi.

6 Mart itibarıyla talep toplanmaya başlandıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını anımsattı.

Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini anlattı.

Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamladıklarının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı.

Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, projelerde önem ve öncelik verdikleri konulardan bir tanesinin de mutlaka binaların az katlı olması olduğunu ifade etti.

TOKİ KOBUTLARI KAÇ İLDE YAPILACAK?