TOKİ 2019 başvuru şartları nelerdir? TOKİ nasıl müracaat edilir? Hangi illerde yapılacak

TOKİ 2019 başvuru şartları nelerdir? TOKİ nasıl müracaat edilir? TOKİ başvuru şartları nelerdir? Uygun fiyatlara 2+1 ve 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyu detaylı olarak yakından takip ediyor. Alt gelirli vatandaşlarda büyük heyecan yaratan TOKİ konutlarına büyük bir talep var. Talep toplama süreci 6 Mart itibariyle başlamıştı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişi başvurdu. Yapılacak 50 bin konutun %64'ünün 2+1, %36'sının da 3+1 olacağını ifade etti. TOKİ konut başvuruları devam ediyor. Ayrıca 2+1 daireler için net gelirin 4.500 TL'den fazla olmama koşulu İstanbul'da 4.800 TL olacak revize edilecek" dedi.. TOKİ 2019 projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi. Haberimizin detayları aşağıda
TOKİ 2019 BAŞVURU DETAYLARI NELERDİR?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198’inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi.
6 Mart itibarıyla talep toplanmaya başlandıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını anımsattı.
Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini anlattı.
Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamladıklarının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı.
Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, projelerde önem ve öncelik verdikleri konulardan bir tanesinin de mutlaka binaların az katlı olması olduğunu ifade etti.
TOKİ KOBUTLARI KAÇ İLDE YAPILACAK?
Bulut, bu konuda İstanbul Ayazma'daki proje gibi bazı çok katlı projelerin de revize edilerek, tabiat-şehir ve insan dengesini gözeten az katlı, yatay mimari projeler haline getirildiğini bildirdi.
67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde talep geldiği ve konut inşa edilebilecek alan olduğu sürece, bu projenin bu illerde de yapılabileceğini belirten Bulut, alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısını yüzde 64 olduğunu bildirdi.
Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 konut şeklinde. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde. 2+1 konutlarımız 75 metrekare ile 85 metrekare arasında değişmekte ve konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği bulunmakta. 3+1 konutlarımız ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişmekte. Konut fiyatımız da 170 bin 720 lira. Peşinatı 17 bin civarında. Aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vadesi var. Görüldüğü gibi bugünün şartlarında bu fiyatlar kiranın bile altında. Dolayısıyla vatandaşlarımız kolaylıkla, rahatlıkla buradan konut sahibi olabilecek."
TOKİ 2019 BAŞVURU ŞARTLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut başvuru şartları için, Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek şartı bulunduğunu belirterek, 2+1 konutlar için 25 , 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak şartının bulunduğunu bildirdi.
Bulut, 2+1 konutlar için hane halkı gelirinin 4 bin 500 liranın altında olması gerektiğini belirterek, bu rakamın İstanbul için 4 bin 800 lira olduğunu bildirdi.
Başvuruların Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yapıldığını anımsatan Bulut, vatandaşların TOKİ’nin hem internet sitesine hem de çağrı merkezine yoğun ilgisinin olduğunu anlattı.
Bulut, bugünkü rakamlara göre 10 bin 820 başvuru olduğunu belirterek, çok yoğun bir ilgi olduğunu ve talep toplama işlemlerinin 19 Nisan’a kadar devam edeceğini bildirdi. Kontenjanı aşan talep olacağını öngördüklerini anlatan Bulut, fazla talep olması halinde noter huzurunda kura çekerek, hak sahipleri belirleyeceklerini söyledi.
Bulut, en geç 36 ay içinde konutları hak sahiplerine teslim edileceklerini belirterek, 2+1 konutların taksit ödemelerinin konut teslimlerinden sonra başlayacağını bildirdi.
SOSYAL KONUTLAR İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Öte yandan fiyat ve taksit bilgisi de şöyle;
75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;
Fiyatı: 116 bin 400 lira.
Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.
Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.
Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.
110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;
Fiyatı:170 bin 720 liradan
Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan
Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.
Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.
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