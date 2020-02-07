07.02.2020 17:22 - Güncelleme: 07.02.2020 17:22

TOKİ 2020 kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ projelerine başvuru yapan tüm vatandaşlar TOKİ 2020 kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. TOKİ 100 bin sosyal konut başvurularını tamamlayan vatandaşlar gözlerini kura çekimine çevirdiler. TOKİ 100 bin sosyal konut projesindeki dairelerin fiyatları 2+1 dairelerde 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 dairelerde 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişiyor. TOKİ kura çekilişine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

TOKİ 2020 KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu. TOKİ 2020 kurası için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ 2020 kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura sonuç ekranından T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.