TOKİ 24 ilde ‘açık satış’ yapacak

24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak. TOKİ’nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor.

KURASIZ VERİLECEK

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek. Ankara, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa’nın arasında yer aldığı 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak. Balıkesir 252, Bolu Mudurnu 246, Hatay 227, Ankara Kuzeykent 212, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç 195 en fazla açık satışta konut olan iller arasında yer alıyor. TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu 2+1 konutlara başvuracak vatandaşların, konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 25 yaşını doldurması gerekiyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 liradan fazla olmaması isteniyor.