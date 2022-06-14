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Ekonomi

TOKİ, 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

AA14 Haziran 2022 Salı 11:12 - Güncelleme:
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AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Uşak'ta bulunan, toplam muhammen bedeli 6 milyar 38 milyon 251 bin 311 lira olan yaklaşık 2 milyon 265 bin 980 metrekare büyüklüğündeki 349 arsa satılacak.

Açık artırma, 29 Haziran Çarşamba 10.30 ve 30 Haziran Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

29 Haziran'da İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Uşak'taki arsaların, 30 Haziran'da ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa'da bulunan arsaların satışı yapılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında, Adana'da konut ve ticaret, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Sincan'da konut, Antalya'da gelişme konut alanları, Diyarbakır'da konut, ticaret, özel sağlık tesisi alanları da bulunuyor. İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında da konut, ticaret, sanayi ve depolama alanının yanı sıra gemi söküm alanı ile akaryakıt istasyon alanları yer alıyor.

- KDV'DEN MUAF ŞEKİLDE SATILACAK

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin veya yüzde 25, yüzde 40 peşinatlar ve 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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