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TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsayı satışa sunduğunu açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 29 ilde 161 arsanın satışa sunulduğu bildirildi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta toplam 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde arsanın satışa sunulduğu belirtildi.

Şanlıurfa Eyyübiye'de 9 bin 500 metrekare imarsız arsanın 5 yıl süreyle kiralanacağı kaydedildi.

Muhammen bedeli 962 milyon lira olan 161 arsanın "açık artırma" yöntemiyle satılacağı ifade edildi.

- Açık artırma salı günü yapılacak

Açıklamada, arsaların niteliklerinin konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarım imarlı ve imarsız arsalar olduğu bilgisi verildi.

Açık artırmanın 29 Ocak Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği, "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden canlı yayın yapılacağı ifade edildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

Arsalardan bazıları şöyle:

"İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda özel sağlık, özel eğitim; İkitelli'de, Çatalca Muratbey'de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

Ankara Gölbaşı Kızılcaşar'da villa konut, Etimesgut Yapracık'ta konut, Çankaya Çayyolu'nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret ve akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli'de konut, Beypazarı'nda konut niteliğinde imarlı arsalar.

İzmir Çiğli'de, Foça'da, Menderes'te konut; Urla'da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar, Antalya Kemer Çamyuva'da konut, Konyaaltı Arapsuyu'nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Balıkesir Ayvalık Küçükköy'de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar, Kocaeli Dilovası'nda konut, gelişme konut diğer tarım niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar, Mersin Erdemli’de turizm tesis, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsalar,  Muğla Bodrum ve Datça'da konut niteliğinde imarlı arsalar."

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