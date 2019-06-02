27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TOKİ bu yıl 15 bin konut sattı

Toplu Konut İdaresince inşa edilen konutlar bu yıl 15 bin 220 vatandaşı daha ev sahibi yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konuta erişmekte zorlanan daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.
 
Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi.
 
Bu yıl 20 bin 670 konutu vatandaşlara teslim eden idare tarafından 10 bine yakın konutun da ihalesi yapıldı.

TOKİ 842 BİN 324 RAKAMINA ULAŞTI

Konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artıran TOKİ, 2003-2019 tarihleri arasında "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ildeki 3 bin 682 şantiyede 842 bin 324 konut rakamına ulaştı.
 
Sosyal konut üretimine ağırlık veren TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.
 
Bu kapsamda TOKİ'nin son 16 yılda ürettiği konutların 721 bin 195'i sosyal konut niteliğinde gerçekleşti. Bu rakam toplam konut üretiminin yüzde 86,17'si oldu.
 
Satılan konut sayısı 727 bin 163'e, teslim edilen konut sayısı ise 697 bin 412'e ulaştı. İdare tarafından yapım ve proje işleri aşamalarında olan 110,9 milyar liralık (KDV dahil) 5 bin 996 ihale sonuçlandırıldı. 

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

FETÖ, Sarıkaya üzerinden generallere gözdağı vermiş

FETÖ, Sarıkaya üzerinden generallere gözdağı vermiş

Bakan açıkladı: Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak

Bakan açıkladı: Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak

24 yıl boyunca kimse fark etmedi

24 yıl boyunca kimse fark etmedi

Bir dönem sona eriyor: Bilgilendirme mesajı gönderilecek

Bir dönem sona eriyor: Bilgilendirme mesajı gönderilecek

Suudi Arabistan'a 'askeri sürpriz' tehdidi

Suudi Arabistan'a 'askeri sürpriz' tehdidi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

24 yıl sonra tesadüfen fark edildi

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA