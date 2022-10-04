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Ekonomi

TOKİ dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

AA4 Ekim 2022 Salı 11:38 - Güncelleme:
TOKİ dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı
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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

  • Toplu Konut İdaresi
  • TOKİ
  • dolandırıcılık

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