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TOKİ indiriminde son gün yarın

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular, 19 Ekim Cuma sona erecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir.

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Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi. Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarının altını çizen Turan, “Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak, 427 milyon 427  bin borç bakiyesini kapattı” dedi. 

YASTIK ALTINDAN ÖDEME 

İndirim kampanyasına katılanların yüzde 97’sinin, toplam 379 milyon liralık borcu banka kredisi kullanmadan kapattığını ifade eden Turan, “Kampanyaya katılan vatandaşlarımızın ‘yastık altı’ diye tabir ettiğimiz kişisel tasarruflar ile borçlarını kapatması, sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca vatandaşlarımız, yastık altından çıkardığı paralar da ekonomiye yeni bir katkı olmuştur” dedi. Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını da aktararak, “Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız, yaptıkları 37 milyon 665 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 24 indirim kampanyamızdan faydalandı” dedi. Turan kampanyadan, satışları 2017 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş, aidat borcu bulunmayan konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabildiğini söyledi.

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