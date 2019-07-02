TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçları canlı izle! İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

‘TOKİ İstanbul Ayazma Hoşdere kura sonuçları canlı nasıl izlenir? İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?’ sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. TOKİ’nin kura çekilişi 2 Temmuz Salı itibariyle İstanbul Ayazma Hoşdere’de konutlar için devam ediyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçla sonuçları ile binlerce vatandaş büyük bir sevinç yaşayacak. Başakşehir’de 311 konut, Ayazma Hoşedere’de ise 337 konut kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. 2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. İşte TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçları…
TOKİ AYAZMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Ayazma kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Ayazma projesinde kura çekilişi saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandığında sitemizde yer alacak.
TOKİ AYAZMA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
TOKİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.
Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra Halkbankası şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.
CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
TOKİ TUZLA AYDINLI OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
DİĞER İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?
46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak.
Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.
VEKALETNAMEMDE NELER YER ALMALI?
Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:
TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,
Konut seçme,
Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,
Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,
Taksitlerini yatırma,
Konutu teslim alma,
Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,
Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.
TOKİ KONUTUNU NASIL TESLİM ALACAĞIM?
TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,
KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.
TOKİ TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEYECEĞİM
Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.
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