TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçları canlı izle! İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

‘TOKİ İstanbul Ayazma Hoşdere kura sonuçları canlı nasıl izlenir? İstanbul Ayazma Hoşdere TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?’ sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. TOKİ’nin kura çekilişi 2 Temmuz Salı itibariyle İstanbul Ayazma Hoşdere’de konutlar için devam ediyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçla sonuçları ile binlerce vatandaş büyük bir sevinç yaşayacak. Başakşehir’de 311 konut, Ayazma Hoşedere’de ise 337 konut kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. 2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. İşte TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma Hoşdere kura sonuçları…

TOKİ AYAZMA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ayazma kura sonuçları henüz açıklanmadı. TOKİ Ayazma projesinde kura çekilişi saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Ayazma kura sonuçları açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ AYAZMA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra Halkbankası şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.